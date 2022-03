Ucraina: Xi Jinping a Scholz e Macron, "addolorati per la guerra", necessaria "massima moderazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina, comunque, "apprezza gli sforzi compiuti da Francia e Germania per mediare la situazione in Ucraina. È disposta a mantenere la comunicazione con i due Paesi e con l'Unione europea, nonché a lavorare attivamente con la comunità internazionale in base alle esigenze di tutte le parti interessate". Xi ha così esortato le parti a "lavorare insieme per ridurre l'impatto negativo della crisi", esprimendo al contempo preoccupazione per l'impatto delle sanzioni a carico della Russia su finanza, trasporti e catene d'approvvigionamento globali. Cina e Unione Europea "dovrebbero assumersi le loro responsabilità e iniettare più stabilità e certezza in un mondo turbolento e in evoluzione. Le parti dovrebbero rafforzare il dialogo, aderire alla cooperazione e promuovere la stabilità e lo sviluppo a lungo termine delle relazioni" bilaterali, ha sottolineato il leader. (Cip)