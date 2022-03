8 marzo: De Luca, nostro impegno ad attivare misure utili a creare lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione della Giornata internazionale della donna, con un pensiero particolare oggi rivolto a tutte le donne ucraine, ribadiamo il nostro impegno ad attivare misure e investimenti utili a creare lavoro, a dare maggiori servizi di assistenza legale e supporto psicologico alle vittime di violenza, a riprendere con ancora maggiore intensità le campagne di screening che si sono dovute interrompere durante l’emergenza Covid e a potenziare la rete dei centri antiviolenza che possono impedire tragedie come quella avvenuta pochi giorni fa a Pontecagnano Faiano, dove la giovane Anna Borsa è stata uccisa dall'ex fidanzato mentre era al lavoro. Questa giornata, fuori da ogni circostanza e liturgia, diventi l’occasione per affermare e rendere effettiva l’uguaglianza di genere". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)