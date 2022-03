Piemonte: parte 'Tour dem', il Pd racconta al territorio gli errori della giunta Cirio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un calendario di appuntamenti sul Piemonte per raccontare gli errori della giunta Cirio e le proposte d'opposizione. Questo l'obiettivo del 'Tour dem', l'iniziativa nata dal gruppo Pd in Consiglio regionale che apre la corsa verso le prossime elezioni. I Dem guardano alle prossime comunali nel territorio, ma anche alle regionali del 2024. Per questo gli incontri partiranno dal 'Piemonte 2', che si può considerare la roccaforte del centrodestra. La prima tappa del tour sarà ad Alessandria il prossimo 25 marzo. Le principali critiche del gruppo Pd in Regione partono da quattro grandi temi: "Al centro del dibattito saranno le scelte della giunta alle quali noi ci siamo opposti, partendo dalla gestione del periodo Covid e della pandemia. Se infatti nella prima ondata ci siamo astenuti dal commentare e dallo stigmatizzare gli errori che sono stati commessi proprio perché la portata di quanto accaduto era assolutamente imprevedibile, nella seconda tutto poteva essere gestito in modo migliore, con maggior oculatezza", ha affermato il capogruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo. (segue) (Rpi)