- Sono 1,2 milioni i profughi che dall’Ucraina in guerra sono scappati finora in Polonia. Lo ha reso noto la Guardia di frontiera polacca. Nella giornata di ieri sono arrivate in territorio polacco 141.500 persone. Alle 7 (ora locale) di stamane ne erano entrate altre 35.300. (Vap)