8 marzo: De Gregorio (CC), madri in fuga da Ucraina sono simbolo di questa giornata

- Quanto sta accadendo in Ucraina "scuote il mondo intero. In una giornata che celebra le donne, sono proprio le donne che mostrano tutta la loro forza. Sono loro il simbolo di questo 8 marzo: tante madri e figlie, in fuga dal loro Paese". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina della lista Calenda, Flavia De Gregorio. "Alla loro disperazione, ma allo stesso tempo alla loro forza e determinazione, simbolicamente dobbiamo dedicare questa giornata. Questo 8 marzo - continua - sia dedicato a tutte quelle madri che, con i loro figli spesso neppure adolescenti, stanno raggiungendo il confine in condizioni di estremo pericolo per portarli in salvo dalla guerra, così come a quelle rimaste a difendere la loro casa, la loro Patria. E che sia anche dedicato a tutte le donne che in Afghanistan hanno il coraggio di far sentire la loro voce a chi si mostra sordo ai più basilari diritti umani e civili", spiega De Gregorio. (segue) (Com)