8 marzo: De Gregorio (CC), madri in fuga da Ucraina sono simbolo di questa giornata (2)

- "Che questa giornata sia dedicata inoltre alle tante, troppe, donne che subiscono atti di violenza di ogni genere, vittime di tanti casi di violenza dentro e fuori le mura domestiche, femminicidi di cui siamo costretti a ricevere aggiornamenti costanti, alle vittime di schiavitù psicologiche, alle donne perseguitate e molestate", prosegue De Gregorio. "La politica e le istituzioni devono essere al fianco di chi ogni giorno dedica la propria vita per aiutare le vittime di questi atti criminali, di tutte le associazioni di volontariato che operano nel sociale. Storie di disperazione ma insieme anche di incredibile dignità e forza, storie di donne dalle vite devastate per sempre e che pure non si arrendono e resistono. A tutto questo coraggio non va dedicato solo l'8 marzo. Ecco perché, nei prossimi giorni, mi recherò personalmente presso la Basilica di Santa Sofia di via Boccea, punto di riferimento della comunità ucraina a Roma, per capire, al di là degli aiuti già fatti arrivare sul posto, quale contributo possa portare la Lista Calenda in merito all'accoglienza dei profughi da parte del Comune di Roma", conclude la consigliera. (Com)