Croazia: coalizione di maggioranza sostiene candidatura Paladina a ministro Costruzioni

- La coalizione di maggioranza in Croazia ha sostenuto la candidatura di Ivan Paladina a prossimo ministro delle Costruzioni. Lo ha annunciato oggi il capogruppo in Parlamento dell'Unione democratica croata (Hdz), Branko Bacic. "Il primo ministro ha presentato ai partner della coalizione il candidato. Domani si terrà in Parlamento una seduta congiunta della commissione per l'Edilizia e della commissione per l'Economia, dove Paladina presenterà il suo programma e la sua visione", ha detto Bacic. Il Parlamento discuterà in seduta plenaria la candidatura sempre nella giornata di domani. Il premier croato Andrej Plenkovic ha annunciato ieri che Paladina sarà il suo candidato per la posizione rimasta vacante dopo l'arresto di Darko Horvat a febbraio. Paladina è stato in passato presidente dell'Istituto Igh, specializzato in opere infrastrutturali. Il ministero delle Costruzioni è attualmente guidato dalla sottosegretaria presso il dicastero, Dunja Magas, fino alla nomina di un nuovo ministro. Le indagini della polizia croata contro la corruzione e la criminalità organizzata (Uskok) hanno portato il 19 febbraio all'arresto del ministro delle Costruzioni Darko Horvat con l'accusa di abusi in relazione alla gestione di alcuni incentivi destinati alle imprese. (Seb)