Romania: presidente Iohannis auspica rapida approvazione gruppo di combattimento Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania auspica che la decisione della Nato di costituire un gruppo di combattimento nel Paese venga approvata al più presto. Lo ha detto il presidente romeno Klaus Iohannis in un messaggio in occasione della trilaterale Romania-Polonia-Turchia a livello di consiglieri presidenziali per la sicurezza nazionale. L'aggressione della Russia contro l'Ucraina e la nuova realtà della sicurezza definita dalla massiccia presenza militare della Federazione Russa in Ucraina e Bielorussia confermano in modo molto eloquente la necessità e l'urgenza di consolidare la posizione della Nato sul fianco orientale. "La Romania ha insistito negli ultimi anni per consolidare la posizione di deterrenza e di difesa della Nato sull'intero fianco orientale, in modo unificato e coerente. L'aggressione russa contro l'Ucraina e la nuova realtà di sicurezza definita dalla massiccia presenza militare russa in Ucraina e Bielorussia confermano in modo molto eloquente la necessità e l'urgenza di questo consolidamento della posizione sul fianco orientale", ha dichiarato Iohannis. (segue) (Rob)