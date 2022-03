Speciale difesa: Spagna, ministra Difesa Robles risponde a Podemos, l'unico a fare la guerra è Putin non il Psoe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unico che sta facendo la guerra è il presidente russo, Vladimir Putin, che sta perpetrando un "massacro" tra la popolazione civile ucraina e non il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). La ministra delle Difesa di Madrid, Margarita Robles, ha risposto così in un'intervista radiofonica ad "Onde Cero" all'accusa lanciata dalla segretaria generale di Unidas Podemos e ministra dei Diritti sociali, Ione Belarra, che aveva definito il Psoe "partito della guerra" per aver inviato armi all'esercito di Kiev. Robles ha sottolineato che la Spagna e tutta la comunità internazionale non possono "guardare dall'altra parte", aggiungendo che non è possibile solo "parlare" di pace, ma che è necessario "lavorare per essa", come stanno facendo il governo, i cittadini e anche le forze armate. Secondo la ministra della Difesa, l'opinione di Belarra è "puramente individuale", perché la posizione dell'esecutivo è segnata in modo "chiaro e forte" dal presidente, Pedro Sánchez. (Spm)