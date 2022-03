Speciale difesa: Taiwan, ministro Esteri Wu, la Cina osserva l'evoluzione del conflitto in Ucraina prima di agire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta osservando da vicino gli eventi in Ucraina per valutare la sua strategia nei confronti di Taiwan. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri di Taipei, Joseph Wu, durante una conferenza stampa. Wu ritiene che il modo in cui Pechino sta leggendo le sanzioni internazionali a carico della Russia è di capitale importanza per il futuro dell'isola. "Se i leader cinesi considerassero la reazione occidentale all'aggressione russa debole, non coerente e senza alcun impatto, potrebbero prenderla come un via libera", ha infatti aggiunto. Wu si è astenuto dal fare qualsiasi previsione in merito a tempi e modi di un'invasione cinese, notando tuttavia che le democrazie di tutto il mondo si sono unite per prestare sostegno sia a Taiwan che all'Ucraina. "Sono sicuro che (questo) sarà un fattore che Pechino terrà in considerazione nei suoi calcoli", ha sottolineato. In un incontro telematico tenuto a febbraio con l'ex segretario alla Difesa Usa nell'amministrazione Trump, Mark Esper, il capo della diplomazia taiwanese ha precisato che un attacco da parte della Cina continentale non è una questione di "se", ma una questione di "quando". Taiwan è in prima linea contro la minaccia dell'autoritarismo e continuerà dunque a migliorare le sue capacità di guerra asimmetrica e l'arsenale difensivo", aveva sottolineato. (Cip)