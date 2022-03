Speciale difesa: Finlandia, premier Marin, guerra in Ucraina cambia la situazione di sicurezza in tutta Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato attuale non c'è alcuna minaccia militare per la Finlandia. Lo ha affermato la premier finlandese Sanna Marin, in conferenza stampa congiunta a Tallinn con l'omologa dell'Estonia, Kaja Kallas. Marin ha tuttavia rilevato come l'invasione russa dell'Ucraina "cambierà la situazione della sicurezza in Europa nel suo insieme, inclusa la Finlandia". In questa prospettiva, i partiti finlandesi avranno una discussione interna circa l'adesione alla Nato, ha aggiunto la premier, rilevando come non sia intenzionata a esporre la propria posizione prima che inizi il dibattito politico a livello nazionale. In merito alla situazione in Ucraina e ai rapporti con la Russia, Marin ha sottolineato come le sanzioni rivolte contro Mosca stiano funzionando. "La Russia ora è più sola che mai", ha aggiunto. La premier finlandese ha inoltre messo in evidenza l'importanza dei negoziati di sicurezza con gli Stati Uniti. La Finlandia, nelle sue parole, "deve sfruttare ogni opportunità per aumentare la propria sicurezza" e in questa prospettiva Helsinki sta partecipando alla discussione sul rafforzamento della dimensione della difesa nell'Ue. (Sts)