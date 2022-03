Speciale difesa: Nato, premier estone Kallas, Alleanza è difensiva e non minaccia alcun Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato è un'alleanza difensiva e non minaccia alcun Paese. Lo ha affermato la premier estone Kaja Kallas, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Tallinn con l'omologa finlandese Sanna Marin. L'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato "rafforzerebbe la difesa dell'Europa nel suo insieme", oltre a quella dei due Paesi, ha rilevato Kallas. La premier dell'Estonia ha spiegato come siano "infondate" le minacce verso la Russia derivanti dall'Alleanza, ma che in ogni caso Helsinki e Tallin debbano rafforzare le proprie capacità di difesa nel contesto della nuova situazione di sicurezza europea. L'Estonia "segue con attenzione il dibattito relativo all'adesione della Finlandia alla Nato", e le autorità di Tallinn "ratificherebbero all'istante" una richiesta inoltrata da Helsinki per entrare nell'Alleanza atlantica. Sul tema energetico, l'Estonia e gli altri Paesi europei "devono prepararsi" per poter finalmente essere liberi dalla dipendenza da Mosca. Nel caso specifico di Estonia e Finlandia, i due governi "devono esplorare velocemente" il potenziale dell'energia eolica nel Golfo di Finlandia. (Sts)