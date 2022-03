Speciale difesa: Mali, ministero Difesa francese annuncia uccisione leader jihadista Yahia Djouadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forza francese anti-jihadista Barkhane ha ucciso nel nord nel Mali il leader jihadista Yahia Djouadi, uno dei capi del gruppo Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), conosciuto anche come Abou Ammar al Jazairi. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal ministero della Difesa di Parigi. Il terrorista è stato "neutralizzato con un intervento via terra, appoggiato da un elicottero di riconoscimento e attacco Tigre e da due droni francesi", si legge nella nota, in cui si precisa che l'uccisione è avvenuta a fine febbraio. "La sua neutralizzazione è un nuovo successo tattico significativo per la forza Barkhane che resta determinata a continuare la lotta contro i gruppi armati terroristi, con i suoi alleati saheliani, europei e nordamericani", aggiunge la dichiarazione. L'uccisione di un "attore storico dell'espansione di Al Qaeda e del terrorismo jihadista in Africa dell'ovest" permette poi di "indebolire una nuova volta la dirigenza jihadita e priva il Gsim (Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani) diretto da Lyad ag Ghali di un contatto importante nel nord del Mali e nella zona di Timbuctu in particolare", conclude il comunicato. (Frp)