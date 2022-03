Speciale difesa: Ucraina, Romania, arrivati militari belgi parte della Forza di risposta Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di militari belgi, parte della Forza di risposta della Nato (Nrf) attivata dal Consiglio atlantico lo scorso 25 febbraio, sono arrivati in Romania. Lo riferisce il ministero della Difesa di Bucarest con un comunicato. Il convoglio militare si unirà al distaccamento francese della Forza di risposta della Nato, già nella 57ma base aerea Mihail Kogalniceanu (sud est della Romania). La scorsa settimana sono arrivati in Romania i soldati francesi e il personale tecnico del 27mo battaglione cacciatori di montagna di Annecy. Il battaglione francese è stato il primo elemento di terra della Forza di risposta della Nato ad essere schierato in Romania dopo la decisione del Consiglio atlantico. La Nato ha attivato piani di difesa per rafforzare il comando e il controllo delle forze alleate e per facilitare la rapida risposta delle capacità militari lungo i confini alleati. In totale, 500 soldati francesi e 300 belgi, parte della componente di terra della Forza di risposta della Nato, si uniranno all'esercito romeno nelle misure per rafforzare il fianco orientale dell'Alleanza. (Rob)