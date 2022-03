Speciale difesa: Ucraina, ministro Esteri Kuleba, sanzioni più severe contro Russia e più armi per difenderci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessarie sanzioni più severe contro la Russia e fornire più armi, compresi aerei da combattimento e sistemi di difesa aerea, all’Ucraina. È quanto si legge in un tweet del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. “L'aggressione russa è diversa da tutte le altre guerre di questo secolo. La scala e l'ideologia disumana dietro di essa ricordano la seconda guerra mondiale”, ha scritto Kuleba, secondo cui proprio per questo motivo “le azioni per contrastarlo devono essere pertinenti”. (Kiu)