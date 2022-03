Speciale difesa: Ucraina, capo di Stato maggiore Difesa britannico, forze russe decimate, invasione fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze della Russia sono state decimate e non è detto che Mosca riuscirà a conquistare l'Ucraina. È quanto ha affermato il capo di Stato maggiore della Difesa britrannico, Tony Radakin, secondo cui Mosca sarebbe in difficoltà e l'invasione dell'Ucraina sembra "non stia andando bene". Radakin ha ammesso tuttavia che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe "aumentare la violenza" per rispondere alla resistenza in corso in Ucraina. Radakin ha anche preso le distanze dalle affermazioni della ministra degli Esteri Liz Truss, che aveva sostenuto la possibilità di mandare i cittadini britannici a combattere al fronte per aiutare gli ucraini. Sarebbe "illegale e inutile", ha affermato. Secondo le ultime cifre approssimative pubblicate dalle forze armate ucraine, circa 11 mila soldati russi sono stati uccisi nei combattimenti degli scorsi giorni. Si stima anche che siano stati distrutti 44 aerei russi, 285 carri armati, 985 veicoli corazzati, 109 sistemi di artiglieria e 60 serbatoi di carburante. Secondo Radakin, il Cremlino avrebbe perso più truppe in una settimana che il Regno Unito in 20 anni di guerra in Afghanistan. (Rel)