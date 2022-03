8 marzo: Valente (Pd), investire su autonomia, libertà e determinazione donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna investire sull'autonomia, libertà e determinazione delle donne e soprattutto sulla libertà di scegliere delle donne per riequilibrare questi rapporti in queste relazioni che sono innanzitutto sempre relazioni di potere. Bisognerebbe dare alle donne più possibilità di emanciparsi dai rapporti di violenza ma soprattutto di non entrarci. In qualche modo minare alla radice, la possibilità che un uomo possa sentirsi in diritto di agire con sopraffazione e in qualche modo sottomettere un altro essere umano". Lo ha detto a Rai Radio1, all'interno dello "Speciale che giorno è" sull'8 marzo, la senatrice del Partito democratico, Valeria Valente, presidente della commissione di inchiesta sul femminicidio che oggi alle 14:30, con la presenza della ministra delle Pari opportunità, Elena Bonetti, in Senato, presenterà un'iniziativa proprio dal titolo "Il lavoro delle donne: libertà dalla violenza e strategia di sviluppo per il Paese". "A fronte di un calo generalizzato di tutti i reati violenti - ha aggiunto l'esponente del Pd - quelli verso le donne resistono, significa che stiamo imboccando la strada sbagliata, significa che insistere solo su nuove fattispecie di reato e inasprimento delle pene non serve, non rappresenta un deterrente e soprattutto non colpisce il cuore del problema se resta un problema di carattere culturale, di rapporti asimmetrici di potere tra gli uomini e le donne. (segue) (Rin)