8 marzo: Valente (Pd), investire su autonomia, libertà e determinazione donne (2)

- Si è parlato anche di lavoro: "Ricordiamo che l'Italia porta un tristissimo primato: è seconda in Europa per numero di disoccupate - ha continuato la parlamentare -. Solo il 50 per cento delle donne accede al mondo del lavoro. Questo a fronte di grandi competenze, di saperi, di professionalità che sempre le donne affermano sempre di più, in tutti i contesti a partire dai percorsi e dagli studi universitari. Questo vuol dire che il mondo del lavoro è ancora declinato al maschile". Infine le donne dell'Ucraina in questa giornata: "Le donne come sempre in tutte le crisi sono quelle che rischiano di pagare il prezzo più alto: di soprusi, di sopraffazioni e del resto è proprio la cultura del più forte in questi casi a prevalere. Dovremmo ricordare sempre, anche in momenti drammatici come questi - ha concluso Valente -, che forse le donne possono insegnare tanto; e renderle più protagoniste anche dei processi decisionali, come in questo caso dei negoziati di pace, potrebbe davvero aiutare". (Rin)