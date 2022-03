Ucraina: consigliere presidenziale, necessarie garanzie di sicurezza se Kiev non entrerà nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza, poiché la Nato non è pronta a concedere a Kiev l'adesione all'Alleanza atlantica. Lo ha affermato oggi Mykhaylo Podolyak, consigliere presidenziale ucraino e membro della delegazione ai negoziati con la Russia. "Siamo pronti per colloqui costruttivi su punti chiave. La cosa principale, ovviamente, è la sicurezza, la cessazione delle ostilità. Per quanto riguarda le questioni politiche, è naturale che difendiamo la nostra statualità nazionale, i nostri diritti nazionali. Dobbiamo ricevere una serie chiara e specifica di di garanzie legalmente vincolanti per la nostra sicurezza, nel contesto in cui la Nato afferma apertamente che non prevede un'ammissione dell'Ucraina. È inutile parlare ora dei dettagli. Ora, l'importante è proteggere fisicamente l'Ucraina", ha detto Podolyak, citato dall'agenzia di stampa ucraina "Strana". (Kiu)