- Difesa: Iran mette in orbita secondo satellite militare Noor 2 - Il corpo dei Guardiani della rivoluzione iraniana, i cosiddetti pasdaran, hanno annunciato la messa in orbita con successo del secondo satellite militare dell’Iran, Noor 2. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”. Il lancio del satellite giunge quando i colloqui per il rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano in corso a Vienna hanno raggiunto una fase critica, con la delegazione di Teheran ritornata momentaneamente in patria per consultazioni. Secondo quanto riferito dai pasdaran, il satellite Noor 2 si è posizionato in un’orbita a un'altitudine di 500 chilometri. Il primo satellite militare, lanciato dalla Repubblica Islamica nell'aprile 2020, ha posizionato il Noor, o "luce" in persiano, a un'orbita di 425 chilometri sopra la superficie terrestre. L’entrata in orbita del secondo satellite militare iraniano rappresenta un passo avanti per il programma di sviluppo di missili balistici e potrebbe avere delle conseguenze sui negoziati in corso a Vienna. Il satellite è stato trasportato in orbita dal vettore a tre stadi Qased (messaggero) dal porto spaziale di Shahroud, situato nell’Iran nordorientale a circa 300 chilometri da Teheran. (segue) (Res)