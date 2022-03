I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq-Usa: ministro Esteri riceve assistente segretario di Stato Givito e ambasciatore Tueller - Il ministro degli Esteri dell’Iraq Fuad Hussein ha ricevuto l’assistente del segretario di Stato Usa per l'Iraq e l'Iran Jennifer Givito, alla presenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Baghdad, Matthew Tueller. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”. Durante il colloquio, le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali, del conflitto in Ucraina e dell’aumento del prezzo del petrolio. “L'incontro ha assistito a una discussione su una serie di questioni internazionali e regionali e su dossier di interesse comune, i primi dei quali sono la sicurezza e gli sviluppi militari in Ucraina e come questo conflitto influenzi la situazione della sicurezza nella regione", ha affermato il ministero degli Esteri. (segue) (Res)