- Ucraina: Emirati inviano 30 tonnellate di forniture mediche e materiale primo soccorso - Gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato in Ucraina un aereo carico di 30 tonnellate di forniture mediche e materiale di primo soccorso. Lo rende noto l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, secondo la quale gli aiuti sono stati inviati a sostegno degli sfollati in Ucraina e dei rifugiati presenti nei Paesi confinanti. L’aereo è atterrato a Lublino, in Polonia, e il carico è stato consegnato alle autorità ucraine presenti in Polonia. “L'invio dell'aereo rientra negli sforzi compiuti dagli Emirati per garantire sostegno ai civili, in particolare donne e bambini, visto l’aggravarsi della situazione umanitaria”, ha affermato l’ambasciatore del Paese in Ucraina, Salem Ahmed Salem Al Kaabi. Gli Emirati hanno annunciato una donazione di circa cinque milioni di dollari in aiuti umanitari. (Res)