I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia-Italia: vicepresidente Al Lafi riceve ambasciatore Buccino - Il vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, Abdullah Al Lafi, ha ricevuto ieri l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi. Secondo il sito web d'informazione "Al Saa 24" affermando che l'ambasciatore Buccino ha sottolineato che l'Italia segue gli sviluppi politici in Libia e sostiene gli sforzi del Consiglio di presidenza per raggiungere la stabilità attraverso lo svolgimento delle elezioni a cui aspirano tutti i libici. Da parte sua, Al Lafi ha elogiato gli sforzi dell’Italia all'interno del Gruppo di Berlino, sottolineando il sostegno del Consiglio all'iniziativa della consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams. (segue) (Res)