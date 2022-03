I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: vicepresidente di Ennahda lascia l'ospedale di Biserta - Il numero due del movimento islamico tunisino Ennahda, Noureddine Bhiri, ha lasciato nella notte l'ospedale universitario di Habib Bougatfa di Biserta, nel nord del Paese, dopo la revoca degli arresti domiciliari in vigore dallo scorso 31 dicembre. Lo rendono noto gli avvocati del leader politico tunisino, 63 anni, fotografato dai media nazionali insieme alla moglie Saida al Akrimi prima di lasciare l'ospedale per dirigersi verso una clinica della capitale Tunisi. Bhiri, già ministro della Giustizia, era stato ricoverato lo scorso 2 gennaio, in mezzo a un ingente dispositivo di sicurezza, dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute a seguito di uno sciopero di fame iniziato per protestare contro gli arresti domiciliari con l’accusa di terrorismo. In particolare, quando era ministro Bhiri avrebbe fatto consegnare documenti di identità e passaporti falsi, tra gli altri, a una donna siriana. (segue) (Res)