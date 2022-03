© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto-Arabia Saudita: Al Sisi in visita ufficiale a Riad, incontri con re e principe ereditario - Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, si sta dirigendo verso la capitale saudita, Riad, per una visita di Stato. Lo ha affermato il portavoce presidenziale, Bassam Rady, in un comunicato stampa. Durante la sua missione, Al Sisi incontrerà il re saudita, Salman bin Abdulaziz, e il principe ereditario, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, per discutere delle relazioni bilaterali e di varie questioni regionali e internazionali di interesse comune, ha aggiunto Radi. (Res)