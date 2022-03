© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: ministero Difesa russo, oggi nuovi corridoi umanitari da Kiev, Kharkiv e Mariupol - La Russia annuncerà il cessate il fuoco ed aprirà corridoi umanitari da diverse città ucraine, tra cui Kiev, Kharkiv e Mariupol dalle 10 ora di Mosca (le 8 in Italia). Lo ha riferito ieri sera il quartier generale del coordinamento interdipartimentale del ministero della Difesa russo per la risposta umanitaria in Ucraina. Il corridoio umanitario che parte da Kiev e dagli insediamenti adiacenti alla Russia è diretto verso il territorio della Bielorussia fino a Gomel, come concordato con la parte ucraina. Il ministero della Difesa russo ha inoltre affermato che "senza la partecipazione dell'Ucraina", Mosca è finora riuscita ad evacuare 173.773 persone dalle zone "dell'operazione militare speciale" delle autoproclamate repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk, nel territorio della Russia, inclusi 44.187 bambini. (segue) (Res)