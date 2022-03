© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Germania, controllata di Gazprom ferma forniture di gas - Wingas, controllata dal gruppo statale per l’energia russo Gazprom in Germania, ha fermato le forniture di gas naturale in questo Paese. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, lo stop è in corso da diversi giorni. Tuttavia, Wingas continua ad adempiere ai contratti a lunga scadenza già conclusi. L’arresto delle forniture da parte della società in Germania è dovuto “all'attuale situazione politica e del mercato del gas”, afferma un cliente di Wingas interpellato da “Handelsblatt”. (segue) (Res)