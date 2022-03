I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: oggi il voto di fiducia al nuovo governo - Il parlamento del Perù voterà oggi la fiducia al nuovo governo del presidente Pedro Castillo, il quarto esecutivo in poco più di sette mesi dall'inizio del suo mandato. Lo scorso 8 febbraio Castillo ha nominato l'avvocato corregionale Anibal Torres come nuovo presidente del Consiglio dei ministri dopo che Hector Valer Pinto si era dimesso a solo quattro giorni dall'aver accettato l'incarico. Per ottenere la fiducia il governo ha bisogno di 66 voti a favore, ma per il momento, scrive l'emittente "Rpp", i voti garantiti sono solo 45. Diversi deputati pongono come condizione le dimissioni del ministro della Salute, Hernán Condori, contro il quale è stata presentata una mozione di sfiducia. (segue) (Res)