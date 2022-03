8 marzo: Pedica (+Eu), parità non si raggiunge solo con sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La parità tra donne e uomini non si conquista purtroppo con uno sciopero generale. Serve un impegno quotidiano da parte di tutti e in primis delle istituzioni. L'8 marzo è un giorno per ricordare e manifestare, ma non può diventare l'occasione per paralizzare le città". E' quanto afferma Stefano Pedica di Più Europa. "Bisogna combattere tutti i giorni per eliminare le discriminazioni e le violenze - sottolinea Pedica -, ma questo obiettivo non si raggiunge certo creando enormi disagi ai cittadini e a tante mamme proprio nel giorno dedicato alle donne".(Com)