I fatti del giorno - Roma

- Tivoli: smantellata piazza di spaccio, 22 misure cautelari e perquisizioni in corso - Hanno approfittato dei blitz degli scorsi anni che hanno disarticolato le piazze di spaccio nel territorio di Tivoli per ricostituirne delle nuove, con un sistema di controllo delle pattuglie delle forse dell'ordine tramite Whatsapp che gli permetteva di non essere scoperti e arrestati. Questa mattina i carabinieri di Tivoli hanno arrestato 22 persone smantellando la organizzazione sul territorio. Nel dettaglio, 4 persone sono state condotte in carcere, 7 ai domiciliari e 11 all'obbligo di dimora e obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e cocaina, in concorso. Gli odierni destinatari delle misure cautelari sono, appunto, gravemente indiziati di avere approfittato del vuoto lasciato nella gestione delle piazze di spaccio sul territorio tiburtino a seguito di altre operazioni di polizia degli scorsi anni e grazie alle preziose informazioni sul posizionamento delle pattuglie sul territorio ottenute dalla chat “WhatsApp” che avevano creato e a cui contribuivano diverse centinaia di persone, sarebbero riusciti a garantire il rifornimento di sostanza stupefacente a moltissimi consumatori locali, anche in pieno lockdown. E' stato stimato un importante giro d’affari, con circa 100 cessioni giornaliere, che avrebbe consentito agli indagati un notevole aumento del tenore di vita, non passato inosservato ai carabinieri della Compagnia di Tivoli. Durante le indagini, i carabinieri hanno arrestato 3 persone in flagranza di reato e denunciato alla Procura di Tivoli 12 persone per violazione della normativa sugli stupefacenti. Sono stati anche segnalati alla Prefettura di Roma 21 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrati circa 2 kg tra varie sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)