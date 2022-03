I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: giovedì a Roma manifestazione balneari organizzata da Confcommercio e Confesercenti - E' in programma per giovedì 10 marzo a Roma una manifestazione nazionale dei balneari organizzata da Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti. Stando al relativo comunicato stampa, parteciperanno il presidente del sindacato italiano balneari (Fipe/Confcommercio), Antonio Capacchione, e il presidente di Fiba-Confesercenti, Maurizio Rustignoli. In programma poi interventi di esponenti delle istituzioni nazionali, regionali e locali, esponenti delle varie forze politiche, imprenditori del settore e un rappresentante dell’ambasciata ucraina. (segue) (Rer)