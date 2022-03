I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: incendio in appartamento a Circonvallazione Orientale, nessun ferito - Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento in zona Circonvallazione Orientale a Roma. L'appartamento si trovava al secondo piano di una palazzina, sopra un'attività commerciale di lampadari e generi di arredo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero per l'intero palazzo. Sul posto anche il 118 e la polizia di Stato. Non ci sono stati feriti (Rer)