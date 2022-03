Libia: storico partito dei Fratelli musulmani a corto di finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il Partito giustizia e costruzione, braccio politico della Fratellanza musulmana in Libia, “sta attraversando gravi difficoltà finanziarie”. Lo riferisce ad “Agenzia Nova” una fonte interna al partito, spiegando che i problemi economici sono iniziati con la partenza del suo ex leader, Muhammad Sawan, il quale ha creato una nuova formazione politica, il Partito democratico. "L'attuale capo del Partito giustizia e Costruzione, Imad al Banani, ha promesso in passato di avere fonti di finanziamento, ma è chiaro che queste fonti lo hanno abbandonato”, ha aggiunto la fonte. Ieri l’emittente televisiva “Libya Panorama”, di proprietà del partito islamico, ha annunciato la chiusura definitiva a fine marzo per la mancanza di fondi. Diversi dipendenti del canale hanno intentato una causa contro presso il tribunale di primo grado di Tripoli per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati. Giustizia e costruzione era considerato il più grande partito in Libia ai tempi di Muhammad Sawan. Ora, tuttavia, la formazione politica guidata dal Al Banani sta cercando di trovare fonti di finanziamento stabili e potrebbe aprire una nuova piattaforma mediatica con una nuova direzione. (Lit)