Taiwan: ministero Difesa, addestramento riservisti potrebbe essere esteso alle donne

- Il ministero della Difesa di Taiwan valuterà la possibilità di richiamare il personale femminile in congedo per partecipare al programma di addestramento dei riservisti con le loro controparti maschili. Lo ha comunicato oggi il maggiore generale Yu Wen-cheng, precisando che il dicastero prenderà in considerazione questa possibilità non appena l'Esercito avrà ampliato la capacità di addestramento con la creazione di nuove unità e strutture. Le dichiarazioni rispondono ai reclami avanzati da numerosi riservisti, secondo cui l’addestramento riservato esclusivamente ai veterani di sesso maschile costituisce una forma di discriminazione interna alle Forze armate. L’istanza, portata avanti per anni, ha riacquistato maggior vigore dopo che il ministero della Difesa ha avviato all’inizio di marzo un programma di addestramento più intenso, che ha raddoppiato il periodo di esercitazione per i riservisti a due settimane. Lo scopo è quello di migliorare la prontezza al combattimento in risposta alle crescenti tensioni nello Stretto di Taiwan. Mentre gli uomini sono tenuti a prendere parte alla coscrizione militare obbligatoria e alla campagna d’addestramento, le donne possono unirsi volontariamente alle Forze armate per prestare servizio come soldati e ufficiali. Stando alle ultime statistiche, le donne rappresentano il 15 per cento degli oltre 180 mila militari di Taiwan. (Cip)