8 marzo: Di Maio, Italia impegnata in tutela diritti donne, uguaglianza di genere e contro violenze

18 ottobre 2021

- L'Italia resta impegnata nella tutela e promozione dei diritti delle donne, dell'uguaglianza di genere e dell'empowerment femminile, e nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere. E' quanto si legge in una dichiarazione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in occasione della Giornata Internazionale della donna. "L'8 marzo rappresenta l'occasione annuale per tracciare un bilancio dei progressi compiuti in questi ambiti, ma soprattutto per riconoscere le sfide che ancora abbiamo davanti e rilanciare il nostro impegno per affrontarle. Il tema scelto quest'anno dalle Nazioni Unite per celebrare l'8 marzo, "Uguaglianza di genere oggi per un domani sostenibile", sottolinea il legame imprescindibile tra parità di genere e sviluppo sostenibile. Questi temi sono anche al centro dei lavori di quest'anno della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, che si aprirà la prossima settimana a New York, e a cui l'Italia non farà mancare il proprio contributo propositivo", ha detto Di Maio citato in una nota della Farnesina. (segue) (Com)