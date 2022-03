8 marzo: Di Maio, Italia impegnata in tutela diritti donne, uguaglianza di genere e contro violenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Negli ultimi dodici mesi abbiamo lavorato per favorire una ripresa sostenibile e inclusiva e per superare le conseguenze negative che la pandemia da Covid-19 ha avuto anche in materia di empowerment economico femminile e di accesso femminile all'istruzione e alla formazione. In questi mesi, nella veste di presidente di turno del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, abbiamo deciso di inserire la promozione dell'empowerment femminile e la lotta alla violenza e alla discriminazione di genere tra le nostre priorità e stiamo lavorando con determinazione in primo luogo per promuovere la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), il più avanzato strumento internazionale volto a prevenire, contrastare e punire la violenza di genere", ha spiegato il ministro. "Al contempo, non possiamo dimenticare che negli ultimi 12 mesi abbiamo continuato ad assistere nel mondo a situazioni di crisi e conflitti che hanno avuto inevitabili ripercussioni non solo sulla sicurezza delle persone, ma anche sulla tutela dei loro diritti, con effetti particolarmente gravi sulle categorie più vulnerabili, incluse donne e bambine", ha aggiunto Di Maio. (segue) (Com)