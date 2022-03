8 marzo: Di Maio, Italia impegnata in tutela diritti donne, uguaglianza di genere e contro violenze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- In queste ultime settimane, ha aggiunto Di Maio, "il conflitto in corso in Ucraina ci ha mostrato che non possiamo abbassare la guardia anche nel cuore della nostra Europa. La crisi ha già causato effetti devastanti sul rispetto dei diritti umani e in particolare le donne sono esposte a enormi rischi di violenze, abusi e discriminazioni, incluso il rischio di perdere l'accesso all'istruzione e ai servizi sanitari di prima necessità. In pochi giorni, oltre 1,7 milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina, in grandissima parte donne e bambini, che si trovano ora in condizioni di grave vulnerabilità". "In questo momento estremamente difficile e pieno di angoscia, esprimo la mia vicinanza e solidarietà a tutte le donne e ragazze ucraine, e a tutte le donne che, ovunque nel mondo, hanno fatto sentire con forza la loro voce contro la gravissima e ingiustificata aggressione militare dell'Ucraina. Guardo con sincera ammirazione al vostro coraggio e alla vostra forza in questi momenti drammatici. L'Italia non vi farà mancare il suo sostegno e il suo massimo impegno", ha concluso il titolare della Farnesina. (Com)