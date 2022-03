Cina: analisti, invasione russa avrà impatto limitato su internazionalizzazione dello yuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione russa dell'Ucraina avrà un impatto limitato sul proposito cinese di internazionalizzare la propria valuta (yuan). È l’opinione degli analisti internazionali citati dal quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, secondo cui la guerra in Ucraina non cambierà in modo significativo i piani di Pechino per creare un’architettura finanziaria alternativa al dollaro statunitense, come sostenuto dal presidente della banca centrale degli Stati Uniti (Fed), Jerome Powell. Il principale ostacolo all’uso dello yuan nelle transazioni globali è infatti rappresentato soprattutto dalla politica economica del Paese, “riluttante a liberalizzare il suo settore finanziario”, sostiene Edwin Lai, professore presso l’Università di scienza e tecnologia di Hong Kong. Per l’ex funzionario del Fondo monetario internazionale Jeremy Mark, la ragione dello scarso impiego internazionale dello yuan rispetto al dollaro va ricercato nelle continue “restrizioni” che la Cina impone alla libera circolazione dei capitali e al fatto che lo stesso yuan “non sia liberamente commerciabile”. (segue) (Cip)