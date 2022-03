Cina: analisti, invasione russa avrà impatto limitato su internazionalizzazione dello yuan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino a quando la Cina non liberalizzerà il suo conto capitale e i controlli sulla sua valuta, il ruolo internazionale della moneta resterà limitato”, ha sottolineato. Gli analisti ritengono inoltre che nemmeno la sanzionatissima Russia potrebbe aiutare Pechino nell’internazionalizzazione della sua moneta, a causa delle dimensioni modeste del suo mercato. L’unico modo per la Cina di esportare lo yuan nel mercato globale è “migliorare i suoi strumenti di regolamento e compensazione” e conquistarsi la fiducia degli attori internazionali, sottolinea Marcus Vinicius de Freitas, professore ospite di diritto internazionale e relazioni internazionali presso l’Università per gli Affari esteri di Pechino. (Cip)