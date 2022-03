Pnrr: Gallo (M5s), fondi per evitare interruzioni nelle scuole coinvolte da progettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho chiesto ai ministri dell'Istruzione e dell'Interno di prevedere misure strutturali e fondi per aiutare comuni e province a sostenere ulteriori progetti per garantire la continuità didattica nelle sedi scolastiche coinvolte da progettazione anche per i bandi del pnrr", ha dichiarato il vicepresidente del Gruppo Camera del M5s Luigi Gallo. "È prioritario garantire il diritto allo studio e la continuità delle attività che sono messe a rischio - ha aggiunto Gallo - secondo le segnalazioni di diversi comuni italiani anche durante il periodo di transizione tra l'approvazione del progetto e la consegna dei lavori. Ritengo che gli organi regionali del ministero dell'istruzione e la prefettura debbano supportare gli enti locali su questa delicata questione ed è improrogabile la necessità dell'istituzione di un fondo apposito, nel primo decreto possibile, attivabile dagli enti locali, per evitare ripercussioni impattanti per comunità locali". (Ren)