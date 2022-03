8 marzo: Acli Roma lancia "In bilico si... a terra mai", slogan per celebrare forza e coraggio donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In bilico sì… a terra mai”, con questo slogan e una cartolina di sensibilizzazione dedicata le Acli di Roma vogliono celebrare la Giornata Internazionale della Donna, che ricorre oggi, 8 marzo 2022. Un messaggio speciale, che vuole sottolineare quanto sia ancora lunga la strada da fare per garantire all’universo femminile il pieno riconoscimento dei propri diritti e del proprio valore, ma anche celebrare il grande coraggio delle donne capaci di non perdere mai l’equilibrio. Nonostante abbiano vissuto e continuino a vivere in bilico tra lo smart working e la cura e l’istruzione dei propri figli alle prese con la didattica a distanza, tra il proprio ruolo e la propria responsabilità professionale, tra difendere il proprio posto di lavoro e la routine quotidiana completamente stravolta. (segue) (Com)