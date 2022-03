8 marzo: Acli Roma lancia "In bilico si... a terra mai", slogan per celebrare forza e coraggio donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vicinanza e un sostegno che non si limita alla giornata dell’8 marzo, ma che le Acli di Roma offrono ogni giorno, attraverso diversi servizi, come lo sportello di orientamento per le Vittime di violenza e stalking del "Progetto Fiore di Loto", le iniziative del percorso “E…vento di donna”, la presa in carico delle donne in condizioni di povertà economica oppure il punto di accoglienza e orientamento presso gli ambulatori di ginecologia del Policlinico Gemelli. Servizi che nell’ultimo anno hanno permesso alle Acli di Roma di prendersi cura di oltre 2.000 donne in condizioni di estrema fragilità. (segue) (Com)