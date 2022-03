8 marzo: Acli Roma lancia "In bilico si... a terra mai", slogan per celebrare forza e coraggio donne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Durante la pandemia abbiamo visto – afferma in una nota Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma - tutto il talento e la determinazione di quelle donne, impegnate in alcuni ambiti messi a dura prova dalla pandemia, hanno risposto “presente”, mettendo in campo ancora più passione ed energia. Ma restare in equilibrio richiede un grande sforzo fisico e mentale, perché quel filo può spezzarsi da un momento all’altro. E allora non possiamo più permetterci di lasciare sole le donne in questa condizione di instabilità e di insicurezza. Non possiamo più permetterci di mancare l’appuntamento con due parole chiave, corresponsabilità e cambiamento culturale. Le due forze agenti che la società civile ha il dovere di imprimere in ogni sua dimensione per coltivare un terreno fertile che tuteli e difenda pienamente la dignità e la centralità delle donne. Per offrire a ognuna un presente e un futuro sinonimo di certezze e stabilità. In questa giornata - conclude Borzì - vogliamo inoltre dedicare un pensiero alle donne che in questo momento si trovano coinvolte nel conflitto in Ucraina e in tutti i conflitti che macchiano di sangue il pianeta, e che le portano a rischiare la propria vita a causa dell'insensatezza di ogni guerra ma alla quale spesso rispondono con azioni di accoglienti e coraggiose". (Com)