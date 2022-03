Milano: partito da largo Cairoli corteo contro violenza donne e guerre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche centinaio di studenti si è riunito alle 9.30 in largo Cairoli per un corteo in occasione dello sciopero transfemminista. Alla manifestazione - organizzata dalla Confederazione unitaria di base del movimento Nonunadimeno - partecipano diversi collettivi studenteschi per protestare contro la violenza sulle donne e contro le guerre. Durante il tragitto, alcuni partecipanti hanno imbrattato la vetrina della filiale UniCredit, dichiarando che la banca “finanzia la guerra in Ucraina”. (Rem)