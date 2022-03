Moldova: Sandu, se Transnistria non vuole futuro europeo rinunci ad accordo associazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se alla Transnistria non piace il futuro europeo della Moldova, dovrà rinunciare ai vantaggi dell'accordo di associazione con l'Ue. Lo ha detto la presidente della Moldova, Maia Sandu, in un intervento all'emittente televisiva "Pro TV" dopo che i rappresentanti della regione della Transnistria hanno criticato la presentazione da parte di Chisinau della domanda di adesione all'Unione Europea. Sandu ha affermato che la dichiarazione dell'amministrazione di Tiraspol non gli è chiara. "Dicono di non voler far parte della Moldova, ma hanno pretese sui piani futuri de Paese. Ho già visto queste affermazioni. Questa non è una novità. È una dichiarazione vecchia. È una contraddizione nella loro logica. Questa non è una cosa seria. Perché non rinunciano all'accordo di libero scambio con l'Ue se non amano il futuro europeo della Moldova?", ha rilevato Sandu. Secondo la presidente, al momento la regione della Transnistria beneficia del regime di libero scambio con l'Unione Europea e molte delle esportazioni della regione della Transnistria vanno verso i mercati europei. "La cooperazione con l'Ue è ora più seria che con la Russia", ha continuato Sandu, affermando che le autorità di Chisinau non vedono altra soluzione che l'adesione all'Ue insieme alla Transnistria. (Rob)