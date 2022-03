8 marzo: Parente (Iv), una sola voce delle donne contro la guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa giornata dell’8 marzo alta, forte, vibrante si leva, contro il presidente della Russia Vladimir Putin, la voce delle donne che subiscono in prima persona tutta la violenza del conflitto: la fuga con i bambini. Lo afferma in una nota la senatrice Annamaria Parente, presidente commissione Sanità del senato. "L’abbandono delle case, l’addio a mariti, figli e padri tutto questo avviene con un senso di impotenza, da un lato la cinica prova di forza della Russia e dall’altra il desiderio di pace, di vita normale di chi mai avrebbe immaginato di vivere, ai giorni nostri, questo dramma. Dentro tutti noi c’è la paura di una provocazione, di un gesto insensato che porti alla catastrofe e mai come in questo 8 marzo le donne devono essere unite con una voce sola per dare forza e appoggio per tutti quelli che dovranno evitare un conflitto mondiale e riportare la pace e la democrazia in Ucraina e in tutto il mondo”, aggiunge Parente. (Rin)