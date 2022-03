© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa Festa della Donna il mio cuore è rivolto a tutte le donne ucraine. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione delle celebrazioni dell’8 marzo. “In piedi per la libertà. Combattere in prima linea. Proteggere i propri cari”, ha scritto von der Leyen. “L'Unione europea è con voi”, ha aggiunto la presidente. (Beb)