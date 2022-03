Croazia: Paladina candidato a nuovo ministro Costruzioni, atteso il sì della coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atteso in queste ore il parere dei partiti della maggioranza in Croazia sul nome di Ivan Paladina come candidato a nuovo ministro delle Costruzioni. Il premier croato Andrej Plenkovic ha infatti annunciato ieri che Paladina sarà il suo candidato per la posizione rimasta vacante dopo l'arresto di Darko Horvat a febbraio. Paladina è stato in passato presidente dell'Istituto Igh, specializzato in opere infrastrutturali. Un eventuale sostegno delle forze di coalizione consentirebbe di avviare la procedura parlamentare per la nomina di Paladina. Il ministero delle Costruzioni è attualmente guidato dalla sottosegretaria presso il dicastero, Dunja Magas, fino alla nomina di un nuovo ministro. Le indagini della polizia croata contro la corruzione e la criminalità organizzata (Uskok) hanno portato il 19 febbraio all'arresto del ministro delle Costruzioni Darko Horvat con l'accusa di abusi in relazione alla gestione di alcuni incentivi destinati alle imprese. (Seb)