Mafia: omicidio di un 23enne nel '90 vicino a clan rivale, 2 arresti nel Messinese

- A Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), i carabinieri del Ros, con il supporto del comando provinciale carabinieri di Messina, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 2 soggetti, originari di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli arresti sono scattati nell'ambito delle indagini relative all'omicidio avvenuto l'8 aprile 1990, a Barcellona Pozzo di Gotto, ai danni di un ragazzo del luogo di 23 anni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il ragazzo sarebbe stato ucciso e il suo cadavere occultato poiché sospettato di essere vicino al contrapposto gruppo dei "chiofaliani" e perché resosi responsabile di un furto ai danni di una ditta del luogo “protetta” dai barcellonesi in quanto sottoposta dagli stessi ad estorsione. In quella circostanza, nel pomeriggio dell'8 aprile 1990, i 2 indagati, ritenuti vicini alla famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), avrebbero avvicinato la vittima e condotta con un pretesto presso la frazione Gala, dove ad attenderli vi sarebbero stati i vertici dell’organizzazione mafiosa che, dopo un sommario interrogatorio, ne avrebbero decretato l’uccisione. (Ren)