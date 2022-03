Sardegna: mercato del lavoro, firmato accordo fra Aspal e Università di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una collaborazione tra Aspal e Università di Cagliari per migliorare la ricerca e capire dunque meglio le tendenze del mercato del lavoro in Sardegna così da offrire un supporto sempre più puntuale alla programmazione regionale. È con questo obiettivo che è stato firmato nei giorni scorsi un accordo tra l'Osservatorio sul mercato del Lavoro dell’Aspal e il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e CRENoS. L’accordo prevede l’attivazione di un canale di comunicazione e scambio per condividere esiti e metodologie delle attività di ricerca in tema di mercato del lavoro, individuando aree di comune interesse, scambio metodologico su diversi argomenti e in particolare sulle analisi delle comunicazioni obbligatorie, sull’identificazione del fabbisogno professionale delle imprese, sulla valutazione di politiche di inclusione di categorie di lavoratori svantaggiate (come le donne, i disoccupati di lunga durata, i lavoratori con vari gradi di disabilità, quelli con basso livello di istruzione). (segue) (Rsc)